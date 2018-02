Premiê britânico deixa desavença sobre Dalai Lama para trás antes de visita à China

Em vez disso, Cameron usará a visita de três dias à China na próxima semana, a primeira desde o desentendimento quanto ao Dalai Lama, para se focar no fortalecimento dos laços comerciais com a segunda maior economia do mundo, levando com ele uma delegação de cerca de 100 empresários.

"Essa visita olha para o futuro. Nós viramos a página quanto a esse assunto", disse a fonte, quando questionada se Cameron traria o tema do Tibete à tona durante a viagem. "É sobre avançar um passo nas relações da Grã-Bretanha".

Viagens ao exterior colocam um problema de relações públicas para o líder britânico, visto que ele tem que equilibrar sua política de ajudar a Grã-Bretanha a vencer o que chama de "corrida" econômica global com declarações sobre eventuais preocupações com direitos humanos.

Ativistas com frequência o acusam de privilegiar o comércio em detrimento de direitos.

A expectativa era de que Cameron, que deve visitar Pequim, Xangai e Chengdu, viajasse para a China no último outono (no hemisfério norte).

Mas Cameron não foi depois que a China ficou ofendida com a reunião que ele realizou com o Dalai Lama, o qual Pequim considera separatista.