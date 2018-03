Premiê da Eslovênia deixa cargo na segunda-feira

Ela também pediu que parlamentares não indiquem novo primeiro-ministro interino para tentar formar novo governo, em tentativa de aumentar as chances de que uma nova eleição ocorra em breve.

Alenka disse nesta semana que gostaria que haja eleições antes do verão, se possível, após ser derrotada pelo prefeito de Liubliana, Zoran Jankovic, em disputa pela liderança do partido Pozitivna Slovenija no fim de semana passado.

"Peço que todos os deputados abram mão de seu direito de propor novo primeiro-ministro interino, para que possamos ter eleições tão cedo quanto possível", disse ela neste sábado após reunião dos parceiros da coalizão de centro-esquerda que compõem seu gabinete.

"Não há motivo para entrar em pânico, uma vez que estabilizamos as finanças públicas", afirmou a jornalistas.

(Reportagem de Almir Demirovic)