Premiê da Grécia promete cortes de impostos, enquanto esquerda lidera pesquisas

À frente do governo de coalizão desde 2012, Samaras tem perseguido reformas impopulares como parte do resgate de 240 bilhões de euros (284,26 bilhões de dólares) da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) para ajudar a Grécia a se recuperar após o pico da crise da zona do euro.

Pesquisas de opinião mostram o partido de esquerda radical Syriza, que se opõe ao resgate internacional, à frente do partido de centro-direita de Samaras, o Nova Democracia, a duas semanas das eleições desencadeadas pela incapacidade do parlamento de eleger um novo presidente.

Durante a intensa campanha, Samaras está tentando focar na melhora das finanças gregas e nos primeiros sinais de crescimento econômico após seis anos de recessão, prometendo aliviar a pressão financeira enfrentada por muitos gregos se seu partido for reeleito.

"Não haverá mais cortes em pensões ou salários", disse ele a partidários e eleitores em um hotel no centro de Atenas. "O próximo passo no nosso plano de crescimento inclui cortes de impostos amplos que podem acontecer gradualmente, passo a passo".