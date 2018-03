Premiê do Vietnã diz considerar ação legal contra China em disputa por águas

Dung, que respondeu por escrito às perguntas da Reuters, manifestou nos seus comentários pela primeira vez a intenção do Vietnã de tomar medidas legais, uma ameaça que provavelmente vai enfurecer Pequim.

"O Vietnã está considerando várias opções de defesa, incluindo ações judiciais, de acordo com o direito internacional", disse Dung em um email enviado durante uma visita a Manila na noite desta quarta-feira. Ele não deu detalhes sobre as outras opções que estão sendo consideradas.

No fim de março, as Filipinas enviaram um caso a um tribunal de arbitragem em Haia contestando as reivindicações da China sobre o Mar do Sul da China, a primeira vez que Pequim foi submetida a um processo jurídico internacional sobre as águas.

(Reportagem de Rosemare Francisco)