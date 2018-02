Premiê inglês é aprovado por 48% da população

Com isso, Cameron encerrou um ano difícil com uma boa notícia neste domingo: a pesquisa mostrou uma clara liderança de popularidade entre ele e os rivais, embora o Partido Conservador não tenha registrado índices tão bons. A vantagem de Cameron pode ser atribuída em parte ao veto dramático dele sobre uma mudança no tratado da União Europeia, neste mês.

O primeiro-ministro tem supervisionado um ano de cortes de gastos públicos, desencadeando uma série de greves em massa, e foi chamado de volta de suas férias para lidar com protestos no país. Além disso, no início do ano tomou a decisão de fornecer apoio militar aos rebeldes da Líbia a fim de desbancar o veterano líder Muamar Kadafi. As informações são da Dow Jones.