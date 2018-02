Premiê italiano vai buscar voto de confiança em 11 de dezembro

Letta, que encontrou o presidente Giorgio Napolitano na segunda-feira, disse na semana passada que buscaria o voto de confiança após a eleição de um novo líder de seu partido de centro-esquerda, no domingo, e que vai estabelecer as prioridades do governo para o próximo ano.

A decisão foi tomada uma semana após o governo ter obtido um voto de confiança para o Orçamento de 2014 no Senado, por 171 a 135 votos, apesar de o Forza Italia ter formalizado a saída da coalizão e votado contra o governo.

(Reportagem de Valentina Consiglio)