Premiê tailandesa pede negociação mas polícia usa balas de borracha A primeira-ministra da Tailândia, Yingluck Shinawatra, disse nesta segunda-feira estar disposta a "abrir todas as portas" em busca de uma solução pacífica para a crise política no país, mas a polícia usou balas de borracha contra manifestantes que tomaram as ruas da capital pedindo a queda do governo.