Prêmio Cidades Inclusivas será lançado em Nanjing O Prêmio Cidades Inclusivas, uma espécie de Nobel dos municípios, será apresentado ao Fórum Urbano Mundial em Nanjing, na China, em outubro deste ano e, se aprovado, poderá ser conferido a partir de 2009. "A idéia é reconhecer periodicamente uma cidade de gestão inovadora, capaz de universalizar os serviços básicos, ampliar a democracia e melhorar a qualidade de vida com a participação de seus moradores", explicou Cézar Busatto, coordenador-geral da Conferência Mundial sobre Desenvolvimento de Cidades, encerrada hoje, em Porto Alegre, na qual o projeto começou a ser discutido. Os critérios para a concessão, candidaturas e julgamento serão propostos por um grupo de trabalho formado por representantes dos municípios de Porto Alegre, Barcelona (Espanha), Estocolmo (Suécia) e da UNESCO, UN-Habitat, Undesa e Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) nos próximos meses. Ao avaliar o encontro de Porto Alegre, Busatto destacou que a Conferência de Cidades mostrou o nascimento de um novo olhar sobre a cidade. "Antes o planejamento era feito por áreas, como urbanismo, saúde e transporte", comparou o coordenador. "A partir de agora deverá considerar a cidade como uma rede, que só funciona bem com suas múltiplas conexões". A conferência reuniu 7,1 mil pessoas, entre as quais 500 palestrantes, 500 prefeitos, 900 organizações não governamentais de cerca de 30 países.