Prêmio de Tropa de Elite surpreende ex-capitão do Bope O capitão Rodrigo Pimentel, autor do livro "A Elite da Tropa" e co-autor do roteiro do filme "Tropa de Elite", premiado hoje com o Urso de Ouro em Berlim, não esperava a vitória na disputa. "Houve o problema com a tradução, uma voz feminina teve que fazer a narrativa. Isso certamente prejudicou muito. Além disso tinha vários filmes bons concorrendo na Mostra. A gente estava preparado para não ganhar", disse. Em férias em Florianópolis, Pimentel - consultor de segurança desde que deixou o Bope em 2000 - recebeu a notícia da premiação em um telefonema de José Padilha, diretor do filme. "Ele estava muito emocionado e também surpreso com a premiação", comentou. Para o ex-capitão, que inspirou o marcante capitão Nascimento, personagem vivido por Wagner Moura, o prêmio também esteve um pouco ameaçado por conta da reação do público. "O pessoal que viu repetiu o discurso de que o filme é engajado numa questão política fascista. Isso fez com que a gente ficasse desacreditando. Só de participar já estava bom", disse Pimentel, que se envolveu diretamente com a preparação dos atores durante as filmagens para que o longa se aproximasse "o máximo possível da realidade do Bope". Para ele, a premiação muda "completamente" esta visão sobre "Tropa de Elite". "O colegiado de críticos europeus foi bastante sensível ao tema, ao filme propriamente dito e este reconhecimento com certeza tira de cena o estigma de qualquer sombra de fascismo que possa ter recaído sobre a narrativa anteriormente", disse.