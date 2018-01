Prêmio Visa aceitará inscrições e músicas em MP3 A 9ª edição do Prêmio Visa de Música Brasileira, com realização da Rádio Eldorado, traz novidades tecnológicas neste ano: os concorrentes poderão se inscrever pela internet e mandar as músicas no formato MP3. Nas edições anteriores as inscrições e preenchimento de fichas podiam ser feitos on-line, mas as músicas somente eram enviadas em CDs ou fitas K-7 através das agências dos Correios. Agora, para facilitar as inscrições e o processo de seleção, os candidatos poderão cumprir todas as etapas pela internet e terão acesso, por meio do nº do CPF e senha, às fases de confirmação de suas inscrições. Se preferir, o concorrente poderá ainda enviar sua inscrição pelo Correio. Para isso, a Rádio Eldorado, realizadora do Prêmio, investiu em tecnologia de ponta, dobrando a capacidade de armazenamento e ampliando a banda utilizada no site do Prêmio, bem como os recursos de segurança para que o site continue funcionando de maneira confiável. Desta forma, com previsão de um grande aumento no trafego de acessos/informações no site, congestionamentos serão evitados. O site também passou por uma grande reformulação de design e de conteúdo, valorizando ainda mais o artista e sua obra. Parceria Outra novidade é a parceria entre a Rádio Eldorado e a Agência Estado. A partir deste ano, o Prêmio Visa se torna um canal de informações para todos os assinantes da Agência Estado, que irá disponibilizar o conteúdo de textos, imagens e arquivos de áudio para todo o Brasil. As rádios parceiras da AE terão ao alcance todo o conteúdo produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Eldorado sobre o Prêmio Visa e trechos das músicas apresentadas nas fases do concurso, para veiculação em sua região. Todo conteúdo do Prêmio Visa será distribuído gratuitamente para mais de dois mil veículos de comunicação. Com 36 anos de tradição, a Agência Estado é hoje responsável por cerca de 60% do mercado de venda de conteúdo para veículos de comunicação no Brasil.