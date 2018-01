Preocupação chilena com arbitragem é 'desrespeito' ao Brasil, diz CBF As preocupações expressas pelo Chile sobre a imparcialidade do árbitro para o jogo contra o Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no sábado, é um desrespeito com o povo brasileiro, disse a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira.