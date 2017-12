Preocupado com rumos da economia, PT quer maior influência em 2º mandato de Dilma

"O PT deve buscar participar ativamente das decisões acerca das primeiras medidas do segundo mandato, em particular sugerir medidas claras no debate sobre a política econômica, sobre a reforma política e em defesa da democracia nos meios de comunicação", diz um trecho da resolução aprovada nesta segunda-feira.

"É preciso incidir na disputa principal em curso neste início do segundo mandato: as definições sobre os rumos da política econômica", prossegue a resolução.

Um integrante da executiva afirmou à Reuters que esse tema foi o que tomou maior tempo das discussões, porque há grande preocupação no partido com o ambiente macroeconômico.

"Foi um ano muito sofrível com o Guido (Mantega) na Fazenda. Temos que recuperar a credibilidade da política econômica, com o mercado e com os aliados", disse à Reuters o petista, pedindo para não ter seu nome revelado.

"O ambiente está bem deteriorado", acrescentou.

Segundo ele, a resolução pode ser encarada como uma reivindicação dos petistas para que Dilma inclua o partido no amplo diálogo que pretende fazer sobre as próximas medidas econômicas para retomar o crescimento da economia.

Dilma amarga uma das piores médias de crescimento do país, abaixo dos 2 por cento ao ano, e a inflação tem girado há meses acima dos 6 por cento e no período de 12 meses está acima do teto da meta de 4,5 por cento, com banda de tolerância de dois pontos percentuais, atingindo em setembro 6,75 por cento.

O petista disse ainda que na reunião não foram discutidos nomes para substituir Mantega e eles nem mesmo debateram os nomes que vêm sendo mencionados na mídia para o cargo.