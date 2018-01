Prepare as taças: a feira gigante do vinho, no Brasil, começa terça

A edição 2009 da feira Expovinis abre na próxima terça com o gigantismo habitual. É preciso objetividade e foco para dar conta de uma visita. É o momento em que diversas importadoras e vinícolas brasileiras mostram suas novidades. O destaque desse ano é a presença do único Master of Wine brasileiro, Dirceu Vianna Junior, que dirigirá duas degustações. O conhecimento exigido para este título é muito alto, apenas 275 pessoas podem usar as letras MW após o nome, entre elas Jancis Robinson, Julia Harding e Michael Broadbent. Numa degustação, Dirceu analisa a França através dos vinhos. Na outra, de grande interesse para o mercado local, conduzirá um painel com os "Melhores vinhos nacionais na Expovinis". Será importante ouvir o que diz o especialista tem a dizer sobre os vinhos brasileiros. As importadoras trazem enólogos e promovem suas próprias degustações nos stands. A Adega Alentejana, além do seu catálogo mostra cervejas do Douro. A Decanter terá a visita de François Labet da Borgonha e os excelentes vinhos biodinâmicos da chilena De Martino. A KMM mostra destaques de seu portfólio australiano, como os vinhos de John Duval e os Pinots da Stonier. Além disto a correta vinícola patagônica Família Schroeder, conhecida por seus potentes e equilibrados tintos, apresenta um espumante de Torrontés. Nos brasileiros um destaque é o Chardonnay top da Salton, o Salton Virtude, na mesma linha premium de Talento e Desejo, vinho bem moderno e de estilo californiano mas com ótima artesania. Expovinis Brasil 2009, Epicure e Brasil Cachaça - De 5 (apenas profissionais do setor) a 7 de maio, no Transamérica Expo Center. Das 14 às 19 horas para profissionais do setor. Das 19 às 22 horas também para o consumidor final. Mais informações pelo tel. 3141-9444 e no site: www.expovinisbrasil.com.br. Ingresso: R$ 40, incluindo taça para degustação.