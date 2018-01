PREPARE-SE PARA O DESPREPARO DOS ATENDENTES "TEM DE FALAR COM A SUA OPERADORA" – A transferência deve ser feita só com a operadora para a qual você quer mudar "SEU NÚMERO NÃO PODE SER TRANSFERIDO" – Qualquer operadora é obrigada a aceitar pedidos de portabilidade. Se houver problemas cadastrais, o pedido pode ser recusado, mas não antes de fazer a solicitação "CADÊ A NOTA FISCAL DO APARELHO?" – Cada operadora tem procedimentos de segurança, mas os únicos documentos exigidos para portar o número são CPF, identidade (RG ou carteira de motorista) e comprovante de residência