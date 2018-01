Prepare-se para receber propagandas em seu celular

Seu celular pode ser um dos últimos pontos do mundo a se manter relativamente livre de publicidade. Mas não por muito tempo. Empresas de mídia e publicidade encontraram uma forma de ganhar acesso aos celulares das pessoas por meio da transmissão de anúncios pelo sistema Bluetooth, a mesma tecnologia usada por alguns dos sistemas de viva-voz para celulares. Eis como funciona o método: quando o usuário está localizado a menos de 10 metros de um outdoor, vitrine ou bilheteria de casa de espetáculo que contenha um sistema Bluetooth ativo, ele pode ser convidado a ligar a função Bluetooth de seu celular para receber um arquivo - uma canção, um vídeo ou uma oferta de cupons de desconto. Se você estiver passeando pelo Champs Elysees, por exemplo, não se surpreenda caso um dia a luxuosa Lancome, usando essa tecnologia, fizer um convite para experimentar seu mais novo perfume, em uma loja próxima. Você também pode receber clipes publicitários da Coca-Cola ou um trailer do filme de animação Happy Feet, da Warner Bros. "O celular é o aparelho eletrônico que as pessoas carregam quase todo o tempo, de modo que representa oportunidade boa demais para que as empresas de mídia e anunciantes desperdicem", disse Nick Jones, analista do setor de tecnologia sem fio no grupo de pesquisa Gartner. Mas as operadoras de telefonia móvel não estão demonstrando grande entusiasmo pelo marketing via Bluetooth, já que ele tem custo zero para os usuários e em muitos casos não gera receita adicional para elas. Em lugar disso, operadoras de telefonia móvel como a Orange favorecem uma tecnologia rival chamada Code 2D - ou QR (quick response codes). Esses códigos de barras, que já estão em uso no Japão, são lidos pelas câmeras dos celulares e enviam o usuário diretamente a uma página na Web. O acesso ao site requer assinatura a uma conexão de Internet sem fio no celular, pela qual os usuários em geral precisam pagar. "O Bluetooth não responde a todas as nossas necessidades de marketing móvel", disse Jean-Noel Tronc, que comanda a Orange Mobile na França, em entrevista por telefone à Reuters. "Para nós, o Code 2D é bem melhor."