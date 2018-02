Presa dupla que tentou resgatar bandidos no fórum do RJ

RIO - Foram presos na manhã de sábado, 9, dois suspeitos de participar da tentativa de resgate de dois bandidos no Fórum de Bangu, dia 31 de outubro, que resultou na morte do menino Kayo da Silva Costa, de 8 anos. Paulo Roberto Pinho Brandão, o Panela, e Marcílio Douglas da Silva, o Pretinho, estavam na favela do Guache, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo a PM, os dois são traficantes e estavam com um fuzil que pode ter sido usado no dia do crime, além de maconha, cocaína e crack. Panela é apontado com braço direito do traficante Playboy, um dos líderes do grupo criminoso responsável pelo ataque.

Kayo foi atingido durante o tiroteio que se seguiu à ação frustrada no Fórum. O menino voltava da escolinha de futebol acompanhado pela avó. Também morreu no tiroteio o policial militar Alexandre Rodrigues Oliveira, que trabalhava fazendo segurança no fórum.

Três homens armados com fuzis invadiram o fórum e atiraram dentro e fora do prédio. Enquanto os três entraram com a intenção de resgatar os dois réus e matar o juiz, um grupo dava cobertura do lado de fora do edifício.

A polícia recebeu a informação de que os dois comparsas estariam escondidos na favela e foram checar. Eles negaram participação na tentativa de resgate, que tinha como objetivo libertar Vanderlan Ramos da Silva, o Chocolate, e Alexandre Bandeira de Melo, o Piolho, que participavam de uma audiência.