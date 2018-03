Presa em SP dupla acusada de falsificar cheques A Delegacia de Repressão a Desmanche do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prendeu na tarde de hoje, no Parque São Rafael, zona leste de São Paulo, dois jovens acusados de falsificar cartões e cheques. São eles o estudante de jornalismo Thiago de Oliveira Bezerra, de 23 anos e o entregador Ricardo Siqueira de Souza, de 22 anos. Eles responderão por estelionato e posse de equipamento para falsificação. Com a dupla, foram apreendidos cartões clonados e furtados, e 180 cópias de cheques compensados do Banco do Brasil. Os policiais encontraram a dupla durante as investigações de um grupo de falsificadores de documentos. Bezerra foi abordado primeiro pela polícia e, segundo o Deic, entregou cópias de cheques e indicou Souza como seu parceiro nos golpes. O entregador foi localizado com vários cartões de crédito e um notebook comprado com um dos cartões.