Presa quadrilha acusada de matar policial em SP A Polícia Militar prendeu ontem quatro membros de uma quadrilha que praticava roubos na região de Taubaté, no Vale do Paraíba, e é acusada de matar a tiros um policial militar durante um dos assaltos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, seis homens invadiram um restaurante na região de Tremembé, na tarde do último sábado. Durante o assalto, quatro pessoas foram alvejadas por disparos de armas de fogo. Dois deles eram policiais.