Presa quadrilha acusada de roubo em bancos na PB Policias Federais prenderam em flagrante ontem quatro acusados de roubo em bancos em João Pessoa, na Paraíba. O grupo foi preso quando preparava uma ação em uma agência bancária. O crime, segundo a PF, consiste na abordagem de clientes que acabaram de efetuar saques. Houve reação dos assaltantes e, no confronto, um dos suspeitos acabou atingido no pé por um disparo. Ele foi conduzido ao Hospital do Trauma, em João Pessoa, onde ficará internado até ser submetido a uma cirurgia. Os demais integrantes da quadrilha foram conduzidos à sede da Polícia Federal e aguardam decisão da Justiça. Com os presos, foram apreendidos um revólver, munições, dois veículos, celulares e vários cheques de bancos diversos.