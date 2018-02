Presa quadrilha que explodiu caixa eletrônico em SP

A PM iniciou a perseguição na altura do município de General Salgado, a cerca e 75 quilômetros de Araçatuba. Os carros, segundo PMs, atingiram velocidade de 200 km/h pela rodovia, até que um grande cerco, montado na zona urbana de Araçatuba, conseguiu deter os bandidos. Nove assaltantes foram presos e R$ 37 mil, proveniente do assalto, foram apreendidos junto com diversas armas. Segundo o delegado Sebastião Biasi, de Jales (SP), onde a ocorrência policial foi registrada, a suspeita é de que a quadrilha tenha praticado outros inúmeros assaltos a bancos na região.