Presa quadrilha que fazia sequestros relâmpagos no Rio Foram presos ontem (13) três homens integrantes de uma quadrilha que realizava sequestros relâmpagos no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, eles são acusados de participar de um sequestro relâmpago contra uma mulher, que acabou com um agente da Delegacia Antissequestro (DAS) baleado, no dia 21 de novembro deste ano, no Centro.