Presa quadrilha suspeita de sequestro na Grande SP Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Carapicuíba, na Grande São Paulo, prenderam uma quadrilha suspeita de sequestro na madrugada de hoje. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, quatro pessoas foram detidas por envolvimento no rapto de um rapaz de 23 anos que era mantido refém numa chácara perto do município de Itapevi, também na Grande São Paulo, desde quinta-feira.