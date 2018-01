Presentes hi-tech para o Dia das Crianças

Faltam apenas quatro dias para dar o esperado presente de Dia das Crianças. Por isso, uma dica é comprar os mimos pela internet. O caderno Link, no Estadão desta segunda-feira, 8, traz dicas de brinquedos tecnológicos. Confira outras opções: SANSA SHAKER Fabricante: SanDisk Foto Compre Preço: R$ 248 Detalhes: É um MP3 player na forma de chocalho desenvolvido para crianças e adolescentes. O equipamento troca de música cada vez que o usuário balança o brinquedo. Tem entrada para fone de ouvido, alto-falante embutido e cartão de memória flash SD de 512 MB. --------------------------------------------- BOOK LAPTOP DA BARBIE Fabricante: Oregon Scientific Foto Compre Preço: R$ 249 Detalhes: Este computador portátil tem 80 atividades e jogos voltados ao aprendizado da criança, com perguntas em português e inglês. É recomendado para quem já sabe ler, a partir dos 5 anos. --------------------------------------------- MEGA DRIVE 3 Fabricante: Tectoy Foto Compre Preço: R$ 399 Detalhes: Um dos mais tradicionais consoles da antiga geração está com nova roupagem. Com uma caneta especial, crianças podem desenhar na carcaça e personalizar o videogame. Vem com dois joysticks e 81 jogos na memória, como o Academia do Saber.