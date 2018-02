Presidenciáveis vão receber plano de combate ao crack Tema recorrente nos discursos dos candidatos à sucessão presidencial deste ano, o combate ao crack é um dos desafios do Brasil, já que o número de viciados atinge a marca de um milhão, de acordo com estimativa baseada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com vistas a elaborar um plano que reduza a expansão da droga no País, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) promoverão entre os dias 7 e 9 de julho o 1º Congresso Internacional do Crack e outras Drogas, no Salão de Atos da UFRGS, em Porto Alegre.