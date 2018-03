Presidente da Argélia é eleito para 3o mandato;oposição protesta

O resultado dá a Bouteflika, 72, maior controle sobre o país muçulmano. Com a vitória, ele parte para seu terceiro mandato, ficando no poder até 2014.

Alguns grupos de oposição alegaram fraude maciça e um jornal divulgou o surgimento de revoltas a leste da capital, sinalizando os desafios que Bouteflika ainda enfrenta de parte da população indignada com a pobreza e desemprego na Argélia.

Anunciando o resultado da eleição, o ministro do Interior, Noureddine Yazid Zerhouni, afirmou: "Esta é uma vitória para a nação argelina e para a construção da democracia."

Um aliado próximo de Bouteflika, Zerhouni, afirmou que se houve qualquer irregularidade ela não teve um impacto significativo no resultado da votação na Argélia, grande país muçulmano no norte da África.

O jornal Watan publicou em seu site que população revoltada com o resultado do pleito bloqueou estradas com barreiras de pneus em chamas e entrou em confronto com a polícia na província de Kabylie, no leste do país. A informação não pode ser imediatamente confirmada.

A província montanhosa tem um histórico de protestos contra o governo. Dois policiais foram mortos em uma explosão ocorrida em uma zona de votação.

A vitória de Bouteflika nunca foi dúvida. Veterano da guerra argelina para independência da França, ele enfrentou rivais fracos e teve uma campanha bem financiada que cobriu a capital de cartazes.