Presidente da Câmara pede reforço da segurança Manifestantes ocuparam há poucos minutos a cobertura onde ficam as cúpulas da Câmara e do Senado, no Congresso Nacional, símbolo da capital federal. A ocupação foi tensa. Quando os primeiros manifestantes invadiram o local, houve reação da segurança e muitos correram na tentativa de deixar o local. O clima se acirrou e pelo menos uma bomba de efeito moral foi disparada pelos policiais. Neste momento, os manifestantes começam a descer do local. O piso onde estavam fica a vários metros do chão e não há grades de contenção, uma vez que o local tradicionalmente é fechado ao público e vigiada por seguranças.