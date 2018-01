Presidente da China jantará com Bill Gates O presidente da China, Hu Jintao, inicia amanhã uma visita aos Estados Unidos que terminará na sexta-feira e será marcada por gestos como o de aterrissar em Seattle, símbolo de vários acordos, para compensar o déficit comercial americano de US$ 201,626 bilhões. Em sua primeira visita como líder máximo da China, Hu se reunirá com o fundador da Microsoft, Bill Gates, antes de encontrar-se com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. No caminho para a Casa Branca, Hu visitará em Seattle as instalações da Boeing e da Microsoft e sentará as bases para novas compras "para as quais tem dinheiro e são necessárias para que Washington se acalme", afirmaram analistas independentes. Com o controle da internet em questão, organizações como Repórteres sem Fronteiras pediram ao fundador da Microsoft que aborde com Hu a censura chinesa na rede mundial e a repressão contra os ciberdissidentes.