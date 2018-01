Presidente da HP renuncia após escândalo A presidente da empresa de tecnologia Hewlett-Packard (HP), Patricia Dunn, renunciou nesta sexta-feira após um escândalo envolvendo vazamento de informações e investigação de funcionários. Os esforços de Dunn para deter um vazamento de informações para a imprensa se transformaram num escândalo de espionagem que deu origem a investigações no Congresso e na polícia. A companhia, com base em Palo Alto, na Califórnia, vai entregar a presidência ao chefe-executivo, Mark Hurd, que deveria assumir o cargo em janeiro como parte de mudanças anunciadas há duas semanas. Mas as coisas mudaram desde que foi trazida à tona uma onda de documentos revelando o quão profundamente os investigadores da HP invadiram as vidas de sete diretores, nove jornalistas, dois funcionários e membros das famílias desses indivíduos. Dunn autorizou a investigação e recebia atualizações regulares, apesar de ter dito que não havia se dado conta de que os investigadores estavam chegando aos extremos. Dunn planejava permanecer como diretora da HP depois de sair da presidência em janeiro, mas agora está deixando a empresa totalmente. "Eu continuo tendo os melhores interesses da HP no coração e, portanto, aceitei o pedido da diretoria de renunciar", disse. Determinada a proteger discussões confidencias da diretoria, Dunn contratou investigadores que se fizeram passar por membros da diretoria, funcionários e jornalistas para obter seus registros telefônicos. O procurador-geral da Califórnia, Bill Lockyer, e uma série de agências federais estão investigando se a HP e seus executivos infringiram alguma lei em sua cruzada.