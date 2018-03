Presidente da Inter critica torcida da Juve por gritos racistas

O jogador de 18 anos marcou o primeiro gol da Inter no confronto entre os primeiros colocados do Campeonato Italiano e foi hostilizado com gritos racistas questionando sua nacionalidade.

Balotelli, que joga pela seleção sub-21 da Itália, nasceu em Palermo, mas tem ascendência ganense.

"Se eu estivesse no estádio, em um certo ponto eu teria deixado a minha cadeira na arquibancada, entrado no campo e retirado o time", afirmou Moratti ao jornal Gazzetta dello Sport desta segunda-feira. "Eles pareciam orgulhosos e felizes de cantar aquelas coisas. Isso é terrível."

A Juventus descobrirá na terça-feira se enfrentará punições da Liga. Insultos racistas não são incomuns no futebol italiano, e pequenas multas são as punições usuais.

O presidente da Juve, Giovanni Cobolli Gigli, pediu desculpas no sábado e afirmou que o Campeonato Italiano tinha que acabar com a cultura do racismo entre os torcedores.

(Reportagem de Mark Meadows)