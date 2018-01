Presidente da Microsoft estipula prazo para acordo com Yahoo O Yahoo tem três semanas para aceitar a oferta da Microsoft de 31 dólares por ação ou a empresa preparará uma batalha para ganhar o apoio dos investidores para a aquisição, anunciou a Microsoft no sábado. O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, disse em uma carta datada de 5 de abril endereçada ao conselho diretor do Yahoo que "agora é a hora" de negociar os termos finais de um acordo, que representaria a maior aquisição da história da indústria de alta tecnologia. "Se nós não concluirmos um acordo nas próximas três semanas, seremos obrigados a levar o caso diretamente a seus acionistas, incluindo a iniciação de uma disputa por procuração para eleger um grupo alternativo de diretores,", escreveu Ballmer. A carta representa uma pressão maior em uma clássica estratégia de aquisição em Wall Street, na qual a Microsoft pretende convencer a direção do Yahoo a negociar um acordo amigável ou encarar uma batalha para defender seus postos no próximo encontro anual da empresa. Um porta-voz da Yahoo disse que não estava a par da carta e que não comentaria a reação do Yahoo diante da medida. A direção do Yahoo já rejeitou a oferta da Microsoft, dizendo que ela desvaloriza a companhia e que o Yahoo está buscando alternativas. Balmer disse que a Microsoft está ficando impaciente mais de dois meses após a gigante do ramo de softwares ter feito sua oferta espontânea pelo Yahoo. Na época, a oferta representava um prêmio de 62 por cento sobre as ações do Yahoo.