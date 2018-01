Presidente da Microsoft joga água fria em interesse do Yahoo

A gigante do software Microsoft descartou especulações de que poderia estar interessada em adquirir o grupo de Internet Yahoo. Veja também: Presidente do Yahoo diz que Microsoft ainda é a melhor opção Google desiste de acordo com Yahoo após pressão da Justiça "Nós apresentamos uma oferta, nós apresentamos uma segunda oferta... E agora já deixamos tudo isso para trás", disse o presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, em um almoço de negócios em Sydney, na sexta-feira, quando perguntado sobre os planos da empresa depois que uma parceria entre Yahoo e Google foi cancelada esta semana. "Tentamos em dado momento formar uma parceria com eles nos serviços de busca e isso tampouco funcionou; nós decidimos fazer outra coisa, e eles também. Não estamos interessados em voltar atrás e reconsiderar uma aquisição. Não sei por que isso interessaria a eles, também, para ser franco", disse Ballmer. O executivo acrescentou que ainda há oportunidade de alguma forma de parceria em buscas. Os comentários de Ballmer surgiram dois dias depois que as ações do Yahoo dispararam devido a rumores publicados em um blog sobre negociações avançadas entre Yahoo e Microsoft para uma aquisição, a preço de entre 17 e 19 dólares por ação. O blog também afirmava que o presidente-executivo do Yahoo, Jerry Yang, renunciaria ao posto. A Microsoft retirou sua oferta não solicitada de aquisição, por 47,5 bilhões de dólares, em maio. O objetivo do grupo de software era preencher um dos vazios em sua linha de serviços ao adquirir um serviço de buscas que permitisse combater melhor o Google, líder desse mercado. Em junho, Google e Yahoo, líder e vice-líder no mercado de buscas na Internet, anunciaram planos para uma parceria, que o Yahoo via como maneira de se defender da Microsoft. As duas empresas adiaram a implementação do pacto para permitir que o Departamento da Justiça o revisasse, mas o Google mais tarde optou por abandonar o acordo, em lugar de enfrentar uma disputa legal prolongada depois que as autoridades regulatórias norte-americanas expressaram preocupação com os termos do negócio e seus efeitos na competição. Yang declarou na conferência Web 2.0 Summit, em San Francisco, quarta-feira, que acreditava que um acordo entre Microsoft e Yahoo ainda fosse a melhor opção para a Microsoft.