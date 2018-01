Presidente da Oi quer mudanças em leis de telecomunicações O presidente da Oi (Telemar), Luiz Eduardo Falco, disse nesta quinta-feira que o papel do Estado é simplificar a legislação para que a sociedade brasileira possa se beneficiar da convergência tecnológica, que tem unificado os serviços de telefonia, televisão e internet. Eduardo Falco participou da primeira audiência pública promovida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para discutir os aspectos concorrenciais da convergência tecnológica. Ele defende uma mudança nas regras para permitir uma licença única que permitisse às empresas prestarem vários serviços distintos à população. Hoje, para cada serviço, como telefonia, televisão, internet, é necessária uma licença específica. A criação da outorga única estaria inserida numa discussão para rever a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) e para criar a Lei Geral de Telecomunicação de Massa. O empresário sugeriu mudanças na atual lei do cabo para permitir que as concessionárias de telefonia fixa possam prestar o serviço de TV por assinatura. Durante a audiência, Eduardo Falco afirmou que a discussão sobre conteúdo transmitidos pelos diversos serviços de telecomunicações tenha foco na produção e não na distribuição. A sua idéia é criar um percentual mínimo para programas nacionais nas grades de programação e mecanismos de financiamento para incentivar a produção nacional. Ele sugeriu que o Cade, quando vier a analisar atos de concentração referentes aos serviços no cenário de convergência, que considere o mercado de pacotes integrados de comunicação multimídia e não mercados,