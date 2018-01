Presidente da Portugal Telecom descarta venda da Vivo O presidente da Portugal Telecom (PT), Miguel Horta e Costa, afirmou que a empresa não pretende vender sua participação na brasileira Vivo, uma joint venture formada junto com a empresa espanhola Telefónica. O presidente da companhia explicou que houve uma "precipitação na análise" feita pela Sonaecom - empresa portuguesa que pretende adquirir a Portugal Telecom -, que afirmou que se conseguisse o controle da companhia presidida por Horta e Costa admitiria a possibilidade de vender sua participação na Vivo. "A Vivo deu dimensão ao projeto empresarial da Portugal Telecom, sendo que a exposição no Brasil dá à Portugal Telecom uma opção de criação de valor acionista no futuro", disse em entrevista publicada hoje pelo "Diário Econômico". Horta e Costa descartou qualquer tipo de mal-entendido com sua sócia Telefónica na gestão da operadora brasileira e afirmou que as duas empresas ibéricas mantêm uma "relação exemplar". "Não se pode dizer que a falta de controle (total da Vivo) nos tenha forçado a seguir uma estratégia que não nos interessasse. Temos uma sintonia total", assegurou. O presidente da Portugal Telecom destacou a importância que o grupo português tem na operadora brasileira, que gera um maior interesse dos investidores. "Sem o Brasil, a Portugal Telecom seria uma empresa quase doméstica, confinada a um país com potencialidades de crescimento limitadas. Com seus 30 milhões de clientes no Brasil, a Portugal Telecom entra no radar dos grandes investidores", disse. Oferta Horta e Costa admitiu a possibilidade de lançamento de uma oferta pública de ações - OPA alternativa à apresentada pela Sonaecom, filial de telecomunicações da Sonae, sobre a companhia que dirige. O presidente da Portugal Telecom considerou que a oferta da Sonaecom, primeiro grupo industrial português, é "baixa" e utiliza o fluxo de caixa (lucro bruto mais amortizações) dos acionistas da Portugal Telecom "para pagar o elevado endividamento" da empresa. Horta e Costa acrescentou que a OPA "não apresenta uma racionalidade industrial e pretende utilizar assimetricamente a eliminação das restrições estatutárias". Segundo o presidente da Portugal Telecom, a OPA da Sonaecom deve-se mais a uma reação frente aos maus resultados da companhia do grupo Sonae e a diversos revezes empresariais do que a uma decisão estratégica. O presidente da operadora portuguesa, da qual a Telefónica tem 9,96% e é acionista de referência, afirmou que a forma com a qual a oferta foi apresentada "não acrescentou nenhum valor, não trouxe nada novo". A Sonae lançou em 6 de fevereiro uma OPA sobre a Portugal Telecom e sua filial PT Multimídia, numa operação avaliada em 10,7 bilhões de euros. A OPA foi lançada por um preço de 9,50 euros por ação da Portugal Telecom e de 9,03 euros por título de PT Multimídia. Além da Telefónica, o conjunto de acionistas da Portugal Telecom está composto por Brandes Investments Partners (8,53%), Grupo Banco Espírito Santo (8,36%), Capital Group Companies (5,6%), a estatal Caixa Geral de Depósitos (5,14%), entre outros.