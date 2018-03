Presidente da Rosas de Ouro comemora trégua da chuva

A presidente também comemorou o fato de a chuva ter dado uma trégua para a Rosas de Ouro passar na avenida. Assim que a escola cruzou a linha de chegada, os pingos se intensificaram.

No início do desfile, porém, a história foi um pouco diferente. Durante a concentração e na entrada da Rosas de Ouro, caía uma forte chuva. Na metade do desfile algumas alas demoraram para entrar, mas mesmo assim a escola conseguiu terminar a tempo a apresentação.

Entre os destaques, muitos famosos. Além da rainha de bateria, Ellen Roche, participaram o cantor Sérgio Reis e o apresentador Roni Von, entre outros.