Presidente da Sabesp envia representante a congresso A presidente da Sabesp, Dilma Pena, cuja participação estava prevista no painel que está sendo realizado na manhã desta quinta-feira, 20, no 58º Congresso Estadual de Municípios, não compareceu e enviou o diretor de Sistemas Regionais da companhia, Luiz Paulo Almeida Neto. A presença de Dilma Pena era aguardada pelos participantes, em sua maioria prefeitos e vereadores de cidades do interior do Estado, por causa da crise que atinge o Sistema Cantareira, que registra seus menores níveis da história.