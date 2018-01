Presidente da Telefonica diz desconhecer causa de pane em SP

O presidente do grupo Telefônica no Brasil, Antonio Carlos Valente, afirmou na noite desta quinta-feira, 3, que ainda não foi encontrada a solução para a pane na rede de dados de Internet da companhia no Estado de São Paulo. O problema interrompe os serviços de transmissão de dados e acesso à Internet de marca comercial Speedy desde a noite de quarta-feira. Veja também: Problemas na Telefonica chegam ao interior e litoral de SP Telefonica deve reparar danos e descontar valores, diz Idec Celulares da Claro ficam fora do ar por mais de 1 hora Anatel averigua causa da pane na Telefônica, em SP Telefonica deve orientar o consumidor sobre problemas na rede, diz Pro Teste "Até o momento, infelizmente, não tivemos a possibilidade de identificar as causas desse problema", disse o executivo. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Telefonica afirmou que não há previsão para a retomada dos serviços e que poderá divulgar nota à imprensa quando tiver mais informações sobre o assunto. A Companhia de Processamento de Dados de São Paulo (Prodesp), que tem contrato com a Telefonica em vigor desde 2005, teve todos os serviços prestados pelo governo à sociedade interrompidos ou prejudicados, como a emissão de documentos, a geração de boletins de ocorrência e mesmo as compras feitas pelo governo, que usam o sistema de pregão eletrônico. O presidente da Prodesp, Leão Carvalho, afirmou à Reuters que o contrato prevê a aplicação de multa à operadora, mas preferiu não revelar o valor. O contrato com a companhia é de 200 milhões de reais entre 2005 e 2010. A Anatel também estuda as implicações e pode abrir um procedimento administrativo que, se comprovar negligência, pode gerar multa de até 50 milhões de reais à Telefônica. A repórteres de televisão, Valente disse que o problema "é algo raro, algo complexo" e que a companhia está mobilizando todos os seus funcionários e prestadores de serviço para encontrar a solução.