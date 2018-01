Presidente da Ucrânia encerra cessar-fogo e retoma operações contra rebeldes O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse que irá retomar as operações contra os rebeldes pró-Rússia na terça-feira, segundo um comunicado no site da Presidência, horas depois do fim de um cessar-fogo para abrir caminho para negociações de paz com os rebeldes.