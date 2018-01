Presidente da Ucrânia quer forte controle de fronteira com Rússia e fim de fornecimento de armas O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse nesta terça-feira que os únicos instrumentos efetivos para dar fim ao derramamento de sangue no leste da Ucrânia seriam o controle efetivo da fronteira com a Rússia, a interrupção do fornecimento de armas aos rebeldes e a libertação dos criminosos de guerra.