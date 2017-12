Presidente da Vai-Vai diz que escola cumpriu requisitos Após emocionar o público com enredo sobre a cantora Elis Regina, a Vai-Vai encerrou o desfile de forma tranquila, com 62 minutos e muita comemoração dos componentes, que gritaram "é campeã" ao final da apresentação. Para o presidente da escola, Neguitão, a escola conseguiu contagiar o público por causa da imensa popularidade da homenageada. "Sabíamos que o samba ia emocionar, mas jurado não se baseia na comoção do público, e nós conseguimos cumprir todos os requisitos emocionalmente e tecnicamente", disse.