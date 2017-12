Presidente da Via Varejo renuncia, Líbano Barroso assume

Para o lugar do executivo, o conselho de administração da Via Varejo, empresa que possui as redes de lojas Casas Bahia e Ponto Frio, elegeu Líbano Barroso, atual membro do conselho e vice-presidente de desenvolvimento estratégico do GPA.

Valim foi eleito para ser presidente da Via Varejo no final de agosto do ano passado, com mandato previsto para se encerrar em 21 de novembro deste ano. Barroso, ex-presidente executivo da companhia aérea TAM, foi contratado para a vice-presidência estratégica do GPA em novembro.

A mudança ocorre depois que o executivo Ronaldo Iabrudi substituiu em janeiro Enéas Pestana no comando do Grupo Pão de Açúcar, em meio a uma revisão da estrutura administrativa do GPA depois que o grupo francês Casino obteve controle da companhia brasileira em 2012.

A alteração na presidência da Via Varejo também ocorre em meio a plano do GPA de acelerar abertura de lojas neste ano, mas mantendo o mesmo investimento de 1,85 bilhão de reais aplicado em 2013.

No primeiro trimestre, a Via Varejo teve alta de 5,8 por cento na receita líquida, a 5,44 bilhões de reais, enquanto a divisão alimentar do GPA teve expansão de 11,4 por cento, a 8,22 bilhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)