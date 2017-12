Presidente de Taiwan sofre pressão para deixar comando de partido

Com eleições presidenciais previstas para daqui a dois anos, o presidente Ma Ying-jeou não deve provavelmente ser capaz de avançar com as paralisadas negociações comerciais com a China, que vê Taiwan como uma província separatista para, caso necessário, ser retomada à força.

Sair do comando do partido e, assim, assumir responsabilidade pela derrota eleitoral, como alguns exigem, não significaria, no entanto, que Ma deixaria a presidência. Ma está no seu segundo e último mandato como presidente, previsto para acabar em 2016.

A derrota do partido do presidente nas eleições locais de sábado mostram que a estratégia elaborada com Pequim de aproximar a ilha da China por intermédio de laços econômicos está fracassando, disse Nicholas Consonery, um analista do Eurasia Group.