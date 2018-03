Presidente Dilma deixa o Palácio do Planalto Em meio à exaltação de ânimos de manifestantes que tomam conta das avenidas de Brasília, a presidente Dilma Rousseff deixa o Palácio do Planalto, que é protegido por cerca de 200 homens do Exército. A presidente saiu do Planalto enquanto um grupo de manifestantes depredava o Palácio Itamaraty - a área em torno do Planalto, no entanto, segue protegida da multidão.