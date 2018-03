Presidente Dilma inaugura hospital em Porto Alegre

Nesta primeira etapa de funcionamento, o hospital está absorvendo a Unidade de Pronto Atendimento da Restinga. A estrutura tem capacidade para 13 mil atendimentos mensais e conta com área de emergência adulta e pediátrica, 25 leitos de observação, 62 leitos de internação e equipamentos para exames laboratoriais, eletrocardiograma, raio X e tomografias digitais.

Para a segunda etapa, prevista para 2015, estão previstas uma enfermaria com 44 leitos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com dez leitos, unidade de reabilitação, centro de especialidade, maternidade e centro cirúrgico. O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, construiu a nova unidade de saúde com R$ 100 milhões de isenções fiscais do governo federal e mais R$ 10 milhões do governo do Rio Grande do Sul. A instituição também vai administrar o hospital. O custeio, estimado em R$ 27,6 milhões por ano, será dividido entre União (50%), Estado (24%) e município (26%).