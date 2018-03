Presidente do BID prioriza Nordeste em viagem ao Brasil O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, dará preferência aos Estados do Nordeste numa viagem de seis dias ao Brasil que começa na quinta-feira, informou o banco. Moreno abrirá uma reunião dos nove governadores da região "que mais cresce no país" na sexta-feira em Teresina, segundo comunicado do BID. A viagem inclui passagens pelo Ceará, Bahia e Sergipe, além de encontros com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o ministro interino do Turismo, Luiz Barreto. O banco tem atualmente 12 projetos no Nordeste, seis na Bahia, quatro no Ceará, um em Pernambuco e outro no Piauí, no valor total de 990 milhões de reais. Mas outros 19 projetos estão em preparação para a região, disse o banco, com um aumento previsto de 74 por cento nos investimentos. O vice-presidente de setor privado do BID, Steven Puig, e o gerente de infra-estrutura do banco, Roberto Vellutini, acompanharão Moreno durante a visita. O BID tem um orçamento de entre 9 e 10 bilhões de dólares para financiar projetos para 2008. Do total, entre 3 a 4 bilhões de dólares serão destinados a projetos no Brasil, disse Warren Weissman, diretor da divisão de Finanças Corporativas do banco. Nesta quarta-feira, o BID anunciou um empréstimo de 269 milhões de dólares para finalizar três plantas de álcool em desenvolvimento no Brasil, o maior já feito pelo banco num projeto desse tipo. A instituição multilateral também ajudará a captar outros 379 milhões de dólares entre bancos comerciais para financiar esses projetos, afirmou. (Reportagem de Adriana Garcia)