Presidente do Chipre é derrotado em 1° turno

O presidente do Chipre, Tassos Papadopoulos, não conseguiu se reeleger e foi derrotado no primeiro turno das eleições presidenciais realizadas neste domingo. Após uma vitória apertada, o ex-ministro das Relações Exteriores e candidato da direita, Ioannis Kassoulides, vai disputar o segundo turno com o candidato do Partido Comunista, Demetris Christofias, no domingo que vem. Ioannis Kassoulides recebeu 33,51% dos votos enquanto Christofias ficou com 33,29%, uma diferença de apenas 2 mil votos. O presidente obteve 31,79% dos votos. De acordo com a correspondente da BBC no Chipre Tabitha Morgan o resultado mostra que os cipriotas "rejeitaram claramente" as dificuldades do presidente em lidar com os problemas da ilha e querem "uma alternativa". Ela diz que Kassoulides, do partido de direita DISY, é o candidato preferido da comunidade internacional para tentar retomar as negociações sobre o processo de reunificação da ilha. Divisão A ilha do Mediterrâneo está dividida desde 1974 entre a República do Chipre, de maioria grego-cipriota, que entrou para a União Européia em 2004 e controla a parte sul do território, e a República Turca do Chipre Norte, ocupada pela Turquia e reconhecida apenas por Ancara. O motivo da divisão há mais de 30 anos foi um golpe, apoiado pela Grécia, que levou a Turquia a invadir o norte da ilha. A invasão desalojou milhares de pessoas e dividiu a ilha entre gregos e turcos. Desde 1974, os gregos-cipriotas e turcos-cipriotas vivem separados pela chamada "linha verde", patrulhada pela ONU (Organização das Nações Unidas). Pouco antes da entrada para o bloco europeu, a ONU propôs um plano de reunificação da ilha que foi votado pelas duas comunidades. Os turcos-cipriotas aceitaram a proposta de unificar a ilha, mas a maioria grega votou pelo "não".