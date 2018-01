Presidente do Egito mantém primeiro-ministro; governo prepara medidas econômicas

Em comentários divulgados pela agência estatal de notícias, o primeiro-ministro Ibrahim Mehleb, que momentos antes apresentara a renúncia do ministério, disse que o atual governo continuará em funcionamento interinamente até a formação do novo gabinete. As consultas ainda não começaram, segundo ele, embora autoridades tenham dito que muitos dos principais ministros, como o da Economia, não devem ser trocados.

Quando chefe da Forças Armadas, Sisi depôs o presidente islâmico Mohamed Mursi em julho do ano passado, após uma onda de protestos no país, e foi empossado no domingo em uma cerimônia com poucos dirigentes de países aliados do Ocidente, preocupados com a repressão no país.

Embora Sisi tenha deixado a corporação militar em março, o comparecimento às urnas mais baixo do que o esperado nas eleições presidenciais do mês passado não deu a ele um forte mandato para impor duras medidas que recuperam a economia do país, prejudicada por três anos de instabilidade e por regulares episódios de violência que afastaram investidores e turistas.

Manter os principais ministros em seus cargos pode fazer com que Sisi aja rapidamente para implementar reformas.

A Reuters informou na sexta-feira que consultores ocidentais estavam aconselhando o governo egípcio em um plano de reforma econômica que poderia servir como base para retomar as conversas sobre um acordo de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A principal motivação por trás do projeto de consultoria está nos Emirados Árabes Unidos, que, com a Arábia Saudita e o Kuwait, já forneceram bilhões de dólares em ajuda ao Egito desde a remoção de Mursi do poder.

Como mandatário efetivo do país desde meados do ano passado, Sisi vem ofuscando a Irmandade Muçulmana, partido de Mursi, com uma repressão dura, na qual centenas de partidários do ex-presidente foram mortos ou presos, o que polarizou o país com maior população árabe do mundo.

(Por Stephen Kalin e Shadia Nasralla)