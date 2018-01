Presidente do Google critica Viacom e fala em redes sociais

O Google criticou na sexta-feira o conglomerado de mídia Viacom, que o está processando em US$ 1 bilhão por "violações maciças de direitos autorais" em sua subsidiária de vídeo YouTube. Eric Schmidt, presidente-executivo do Google, em conversa com jornalistas durante a 25 conferência anual de líderes empresariais promovida pela Allen & Co., disse que os litígios judiciais eram a fundação da empresa (Viacom) que controla a MTV Networks, o estúdio de cinema Paramount e a produtora de videogames Harmonix. "A Viacom é uma empresa construída com base em processos judiciais, vejam a história deles", disse Schmidt na manhã da sexta-feira. "Vejam quem eles contrataram como presidente-executivo, Philippe Dauman, que foi assessor jurídico do grupo por 20 anos", acrescentou. A Viacom exigiu que o YouTube remova milhares de vídeos contendo trechos de seus populares programas, como The Daily Show with Jon Stewart, the Colbert Report e South Park. As duas partes não chegaram a acordo e as audiências sobre o caso começarão este mês. Precedente Schmidt fez uma alusão ao notório processo antitruste de US$ 2,4 bilhões que a Viacom moveu contra a Time Warner em 1989. O processo alegava que o serviço de TV a cabo HBO, da Time Warner, estava tentando tirar o serviço rival da Viacom, o Showtime, do mercado, por meio da intimidação de operadoras de cabo e estúdios de Hollywood a fim de que dessem tratamento preferencial à HBO. A questão terminou resolvida por acordo extrajudicial em 1992. Como parte do acordo, a Time Warner pagou US$ 75 milhões e concordou em adquirir um sistema de cabo controlado pela Viacom por preço acima do mercado, e também concordou em distribuir o Showtime de maneira mais ampla em seu sistema. Schmidt disse também que o ganho de popularidade de sites de redes sociais como o MySpace, da News Corp., e o Facebook seria positivo para o Google. O faturamento do Google deriva da venda de publicidade vinculada a buscas, e portanto, do catálogo de documentos do grupo, o índice. Mas sites como o Facebook impedem a indexação. Schmidt disse que redes sociais fechadas seriam uma fase "passageira" e que essas empresas terminariam por ver o valor das fronteiras abertas.