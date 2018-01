Presidente do Iêmen pede que exército obedeça 'liderança legítima' O presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, pediu neste sábado que o exército proteja as instituições do Estado e execute as ordens da "liderança legítima" do país, em meio ao desenrolar de uma campanha militar árabe contra seus inimigos da milícia Houthi.