Presidente do Paraguai 'quase foi envenenado'

O presidente paraguaio, Nicanor Duarte Frutos, quase foi envenenado nesta semana, segundo revelou nesta sexta-feira seu médico, Carmelo González Doldán. O médico contou que não sabe se o fato foi "acidental ou proposital", mas revelou que Duarte Frutos chegou a tomar um gole de um copo d'água que tinha ácido muriático, uma versão comercial do ácido clorídrico, fortemente cáustico. "Ele percebeu um gosto estranho, preferiu cuspir e ficou com uma sensação de ter uma pequena queimadura na boca", disse. O episódio ocorreu quando o presidente, como é seu costume, pediu um copo d'água a um garçom na sede das Forças Armadas, em Assunção, capital do país. A instituição abriu investigação para apurar o caso. "O presidente me chamou e me contou o que aconteceu. Eu o examinei e ele tinha na mucosa bucal queimaduras leves", disse González Doldán. Quando perguntado sobre o que teria acontecido se o presidente tivesse tomado o copo inteiro, o médico respondeu: "Não acho que sua vida teria corrido perigo, mas ele certamente sofreria uma esofagite (inflamação do esôfago) cáustica que poderia levar a outras complicações". Febre amarela O médico disse que aproveitou para aplicar a vacina de febre amarela no presidente. Nesta sexta-feira, o governo paraguaio decretou, por 90 dias, estado de emergência nacional contra a doença, na tentativa de acelerar a liberação de recursos para o combate ao vírus, receber vacinas com maior rapidez de outros países e organismos internacionais. A morte de um paraguaio e a escassez de vacinas para as regiões consideradas de risco vêm gerando nesta semana uma série de protestos de moradores que temem ser contaminados com o vírus da doença. Nesta sexta-feira, o ministro paraguaio da Saúde, Oscar Martínez, comunicou que o governo brasileiro está enviando 800 mil doses da vacina para o país vizinho neste fim de semana. A informação foi divulgada pelo jornal digital Ultima Hora. O Paraguai vive o clima de campanha eleitoral para o pleito presidencial de 20 de abril próximo, no qual Duarte Frutos é candidato ao Senado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.