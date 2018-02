Presidente do PT sofre crise hipertensiva e é hospitalizado

Dutra presidia uma reunião na sede do partido quando passou mal e foi levado a um hospital público da capital federal. Segundo a assessoria de imprensa do PT, "era uma reunião tranquila para resolver coisas burocráticas sobre as alianças nos Estados".

O boletim médico divulgado pelo Hospital de Base do Distrito Federal informou que a pressão arterial do presidente do PT melhorou depois que Dutra foi medicado.

"Está no momento clinicamente estável. Será submetido a outros exames para melhor orientação do tratamento e descartar complicações da pressão arterial", disse a nota.

Um assessor de Dutra afirmou que, apesar de estar exposto a uma "tensão permanente" por ser um dos coordenadores da campanha à Presidência de Dilma Rousseff, o presidente do PT estava "tranquilo" nos últimos dias.

As últimas pesquisas de intenção de voto voltaram a mostrar empate entre José Serra (PSDB) e a ex-ministra da Casa Civil, poucos dias depois de sondagens terem apontado a liderança de Dilma na corrida presidencial.

(Reportagem de Fernando Exman; Edição de Alexandre Caverni)